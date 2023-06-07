الأربعاء 07-06-2023
الوكيل الاخباري

تهنئة العميد ايمن ابراهيم الدويري بمناسبة الترفيع

إرادة ملكية بترفيع الشهيد الجلابنة إلى رتبة نقيب

التربية : طرح عطاءات بقيمة (6.6) مليون دينار لبناء (82) غرفة صفية وصيانة (195) مدرسة

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ790 شركة ومكلفا

الحكومة تقر الأسباب الموجبة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دولة عظمى تتسلح بالذهب لهذا السبب

انطلاق مهرجان جرش في 26 تموز القادم

البنك الدولي: 0.8% ارتفاع على أسعار الأغذية في الأردن خلال نيسان الماضي

قصة مؤثرة للطالب الأردني يوسف خطـاب - فيديو

بعد حادث المفرق .. المرصد العمالي يطالب بضرورة توفير وسائل نقل آمنة للعمال

الأربعاء، 07-06-2023 03:39 م

أردوغان يقترح على زيلينسكي تشكيل لجنة لإجراء "تحقيق مفصل" بتدمير محطة كاخوفسكايا

lvl220230607033732780


الوكيل الإخباري- اقترح الرئيس التركي رسميا على الرئيس الأوكراني تشكيل لجنة خبراء من الأطراف المتحاربة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما في ذلك تركيا لإجراء "تحقيق مفصل" بتدمير محطة كاخوفسكايا.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان صادر عن مديرية الإعلام والاتصالات في الرئاسة التركية أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى محادثات هاتفية مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، وقد تم خلال الاجتماع بحث تطورات الحرب الروسية الأوكرانية".

وذكر الرئيس أردوغان خلال الاجتماع، أنه "يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من الأطراف المتحاربة، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، لإجراء "تحقيق مفصل" في الانفجار الذي وقع في محطة كاخوفسكايا"، بحسب البيان.

وأشار الرئيس أردوغان خلال المحادثات، إلى أن "تركيا على استعداد لبذل قصارى جهدها في هذا الصدد"، كما أعرب عن "إمكانية اتباع طريقة تفاوض كما هو الحال في ممر الحبوب".

وبحسب البيان فقد أكد الرئيس أردوغان، أنه "مع استمرار النزاعات، لن يكون من الممكن منع الخسائر البشرية التي تحدث كل يوم، وبالتالي يجب السيطرة على فكرة العودة إلى المفاوضات"، مشيرا إلى أنه "سيواصلون بحزم جهودهم لإنشاء السلام العادل".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64804a874c59b72055381a11

الإمارات تتجهز لإطلاق قمر صناعي طوّرت مكوناته محليا

6480803e4c59b724fc64c66c

سيمور هيرش يتهم بلينكن بتأجيج النزاع في أوكرانيا

64807d474c59b724c44cf82f

الحرائق في كندا تؤدي إلى تدهور جودة الهواء في نيويورك وتحول القمر إلى اللون الأحمر

64808044423604290e66342c

اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان

64806e7942360421626441d8

مرتزق تايواني: تم تدمير فصيلتنا في الجيش الأوكراني مرتين

64807914423604205c77ad73

زاخاروفا: كييف ستوجه ذات يوم "جوهرها الإرهابي" ضد رعاتها

أخبار متعلقة
_129635573_gettyimages-1485792385

روسيا تعلق على سير الانتخابات التركية

357868_20_1684136863

وثائق مسربة تكشف خطط زيلينسكي لشن هجمات داخل روسيا

6461c5f24236041bb305b35f

المجلس الأعلى للانتخابات يعلن النتائج الرسمية للسباق الرئاسي في تركيا

podyumdan-tbmm-ye-yuruyus-ak-parti-nin-adaylari-15753662_7213_m

سيدا ساريباش.. ملكة جمال تفوز في انتخابات البرلمان التركي

240138

تزامنا مع انتخابات رئاسة تركيا.. ماذا تعني "جولة الإعادة"؟

زز

عقيلة أردوغان تكشف هوية الفائز في انتخابات تركيا