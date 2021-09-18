السبت 18-09-2021
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السبت، 18-09-2021 04:37 م

أردوغان يكشف عن تطورات هامة حول الاقتصاد التركي

اوردغان


الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن صادرات بلاده سجلت رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 200 مليار دولار.

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وأضاف أردوغان في كلمة له خلال مشاركته في الجمعية العامة الـ28 لمجلس المصدرين الأتراك، وحفل توزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى بالصادرات، أن "تركيا وصلت عتبة مهمة ببلوغها نسبة 1 بالمئة في الصادرات العالمية".


وتابع: "سجلنا العام الحالي أعلى أرقام للصادرات في تاريخ الجمهورية على الصعيد الشهري ونصف السنوي والسنوي".


وأردف الرئيس التركي : "تجاوزت صادراتنا على صعيد 12 شهرا حاجز الـ200 مليار دولار لأول مرة، وحطمت رقما قياسيا بتسجيلها 211 مليار دولار لغاية 17 سبتمبر".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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