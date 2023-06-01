الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

الديوان الملكي يهنىء بمناسبة عقد قران ولي العهد

إرادة ملكية بمنح لقب "أميرة" لرجوة آل سيف

الملك والأمير الحسن شاهدان على عقد قران ولي العهد

بدء مراسم عقد قران ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف

وصول ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني الى قصر زهران

رينج روفر ستقل العروسين خلال الموكب الملكي

تفاصيل بذلة ولي العهد في حفل زفافه

مواطن عراقي مقيم بالاردن ينحر جملا احتفالا بزفاف ولي العهد

الأميرة عالية تستعيد ذكرياتها في قصر زهران

الملك والملكة يصلان إلى قصر زهران العامر

الخميس، 01-06-2023 06:15 م

أستراليا.. الحكم على جندي سابق بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان

6478b39b0a8e9


الوكيل الإخباري - كشف القضاء الأسترالي أن الجندي بن روبرتس سميث، الحائز على أوسمة رفيعة من بينها جائزة "فيكتوريا كروس"، ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته مع القوات الجوية الخاصة في أفغانستان.

وأصدر القاضي أنتوني بيسانكو حكما في دعوى تشهير رفعها الجندي السابق ضد عدد من الصحف من بينها The Sydney Morning Herald وThe Age، بأن روبرتس سميث قد قتل مدنيين أفغان، بما في ذلك مزارع قام بركله من منحدر.

اضافة اعلان


كما تبين أنه قتل رجلا أفغانيا بساق واحدة كان الجنود الأستراليون قد جروه من نفق.


وقالت صحيفة The Times إن هذا الحكم يدمر سمعة روبرتس سميث باعتباره أعظم بطل حرب في أستراليا ويلحق ضررا هائلا بسمعة القوات الجوية الخاصة. 


وفي 2020، خلص تحقيق استمر أربع سنوات إلى أن القوات الأسترالية الخاصة ربما قتلت 39 من السجناء العزل والمدنيين في أفغانستان. وأحالت أستراليا 19 جنديا حاليا وسابقا المساءلة الجنائية نتيجة لذلك.


يشار إلى أن القوات الأسترالية شاركت في أفغانستان ضمن القوة الدولية التي قادها حلف الناتو هناك، وأشرفت على تدريب قوات الأمن الأفغانية، وحاربت ضد حركة "طالبان" قرابة الـ 20 عاما.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6478ac3442360461e03bb6a6

سوريا.. قتيلان و47 مصابا بحفل زفاف في حمص

6478a0c04236047840364835

بلينكن: دول الناتو ستخصص لكييف حزمة كبيرة من المساعدات خلال القمة في يوليو

647898b54c59b755170238f9

بلينكن: واشنطن تفكر بإجراءات ضد قادة السودان

64786a1e4236045d60570fa8

كندا تحارب التدخين بطباعة تحذير على كل سيجارة

647872be4236044f5723c655

إلغاء إطلاق أول صاروخ فضائي إسباني

64788def4236047840364821

الكرملين يقيّم العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية

أخبار متعلقة
646f5ea34c59b733f165a1a5

عبد اللهيان: لا نعترف بالحكومة الحالية في أفغانستان

image - 2023-05-24T153551.562

أربعة قتلى بانفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش للشرطة في باكستان

617ab1e14c59b730337fac1d

صويلو: تركيا لا تعير أي اهتمام للرئيس الأمريكي

image - 2023-05-07T095356.067

تركيا: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت الزلزال المدمر

64572c334c59b72ba8173d69

المدفعية الروسية تدمر مستودع أسلحة للواء أوكراني

image - 2023-05-07T091529.717

انفجارات تهز شبه جزيرة القرم