أستراليا.. الحكم على جندي سابق بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان

الوكيل الإخباري - كشف القضاء الأسترالي أن الجندي بن روبرتس سميث، الحائز على أوسمة رفيعة من بينها جائزة "فيكتوريا كروس"، ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته مع القوات الجوية الخاصة في أفغانستان.



وأصدر القاضي أنتوني بيسانكو حكما في دعوى تشهير رفعها الجندي السابق ضد عدد من الصحف من بينها The Sydney Morning Herald وThe Age، بأن روبرتس سميث قد قتل مدنيين أفغان، بما في ذلك مزارع قام بركله من منحدر.

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كما تبين أنه قتل رجلا أفغانيا بساق واحدة كان الجنود الأستراليون قد جروه من نفق.



وقالت صحيفة The Times إن هذا الحكم يدمر سمعة روبرتس سميث باعتباره أعظم بطل حرب في أستراليا ويلحق ضررا هائلا بسمعة القوات الجوية الخاصة.



وفي 2020، خلص تحقيق استمر أربع سنوات إلى أن القوات الأسترالية الخاصة ربما قتلت 39 من السجناء العزل والمدنيين في أفغانستان. وأحالت أستراليا 19 جنديا حاليا وسابقا المساءلة الجنائية نتيجة لذلك.



يشار إلى أن القوات الأسترالية شاركت في أفغانستان ضمن القوة الدولية التي قادها حلف الناتو هناك، وأشرفت على تدريب قوات الأمن الأفغانية، وحاربت ضد حركة "طالبان" قرابة الـ 20 عاما.

RT