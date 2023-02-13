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الإثنين، 13-02-2023 03:29 م

ألمانيا تبدأ تدريب العسكريين الأوكران على دبابة "ليوبارد 2"

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الوكيل الاخباري- أفادت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الألمانية بدأت اليوم تدريب العسكريين الأوكرانيين على قيادة دبابات "ليوبارد 2".

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وقالت في مؤتمر صحفي: "انطلق التدريب اليوم وسيستمر حتى نهاية الربع الأول"، مضيفة أن التدريب يتم في ساحة تدريب عسكرية بمدينة مونستر.

وكتبت مجلة "شبيغل"، سابقا، أن التدريب سيتم بسرعة وسيستغرق ما بين 6 و8 أسابيع فقط. وذكرت أن التحضير لاستخدام هذا النوع من الدبابات يستغرق عادة عدة سنوات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أول العسكريين الأوكرانيين سيذهبون إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية على متن دبابات "ليوبارد 2" نهاية مارس القادم، إذا سارت الأمور وفقا للخطة الموجودة حاليا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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