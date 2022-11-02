ألمانيا تنشئ قناة جديدة لإجلاء من تحتاجهم من الأفغان

الوكيل الاخباري- صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عقب محادثات مع نظيرها الأوزبيكي، فلاديمير نوروف، بأن برلين تخطط لإجلاء آلاف الأشخاص الأفغان شهريا عن طريق أوزبكستان.



ومع ذلك لم يخل الحوار بين الجانبين من نبرة حادة، حيث أعربت بيربوك عن عدم موافقتها على اقتراح نوروف بتكثيف جهود المجتمع الدولي لإعادة إحتياطات الذهب والعملة الأفغانية الأجنبية إلى حكومة طالبان، حيث ترى بيربوك أن عناصر طالبان سرقوا الحرية من الأفغان، وبرلين تشجب ذلك بشكل قاطع، لكنها ستساعد الأفغان، متجاوزة طالبان، حتى ينجوا من الشتاء.



وكان الغرب الجماعي قد تمكن من الإتيان بحيلة مدهشة لتجاوز الزوايا الحادة في مسألة إعادة احتياطات الذهب الأفغانية، حيث كان يقول إنه لا يستطيع ضمان ألا تستخدم طالبان احتياطات الذهب الأفغانية لتمويل الإرهاب بدلا من الاستخدام المستهدف لها. لهذا، تم تطوير آلية التمويل المستهدف للاقتصاد الأفغاني من خلال الصندوق الائتماني السويسري، على الأقل من أجل انخفض مستوى التناقض.

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