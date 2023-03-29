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الأربعاء، 29-03-2023 11:39 م

ألمانيا : مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 12 مليار يورو

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الوكيل الاخباري - أقرت الحكومة الألمانية إرسال دعم عسكري إضافي قيمته 12 مليار يورو لأوكرانيا. بعد أن وافقت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، اليوم الأربعاء، على الدعم المالي غير المدرج في الميزانية، بناء على طلب وزارتي الدفاع والخارجية .

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ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، شمل التمويل الإضافي 2 .3 مليار يورو ستُصرف في 2023، وتسهيلات ائتمانية حجمها 8 .8 مليار يورو بين عامي 2024 و2032.

 

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