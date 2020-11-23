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الإثنين، 23-11-2020 07:13 ص

الفتى من أصل إسباني

أميركا .. اعتقال فتى بعد إطلاق نار في مركز تجاري

اعت
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة في مدينة وواتوس في ولاية ويسكونسن الأميركية، اعتقال صبي عمره 15 عاما، على صلة بإطلاق نار وقع في مركز تجاري في وقت سابق.

وقالت الشرطة: "نعلن عن اعتقال فتى من أصل إسباني على خلفية إطلاق النار في ماي فير مول".

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وأضافت: "تم العثور في مكان الاعتقال على الأسلحة النارية التي قد تكون استخدمت في الحادث".


وكانت السلطات الأميركية ، أعلنت في وقت سابق، أن ثمانية أشخاص أصيبوا نتيجة إطلاق نار في مركز تجاري في ولاية ويسكونسن، مشيرة إلى أن الجاني لاذ بالفرار.
وأضافت أن هذا "العمل العنيف" لم يكن مصادفة، بل هو اشتباك بين جماعتين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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