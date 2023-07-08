السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

حادث تدهور مروع في إربد يودي بحياة شاب

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

غوتيريش يؤكد أهمية الصادرات الروسية الأوكرانية للأمن الغذائي العالمي

مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن جنين

وفيات السبت 8-7-2023

على خلفية "ثريدز".. أول تعليق من إيلون ماسك مالك "تويتر"

إصابات جراء سقوط لعبة داخل ملاهي في مصر

تعرف على درجات الحرارة التي يسجلها الأردن اليوم

طلبة التوجيهي يتقدمون اليوم لعلوم الأرض والإسلامية

الشواربة: عمّان موطن لـ42% من سكان الأردن

السبت، 08-07-2023 09:14 ص

أمريكا تقضي على آمال أوكرانيا في انضمام سريع إلى الناتو

image - 2023-07-08T091703.741


الوكيل الإخباري - قضت الولايات المتحدة على آمال أوكرانيا في الانضمام بسرعة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث من المقرر أن يعقد الحلف اجتماع قمة الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعتقد أن هناك إجماعا في حلف شمال الأطلسي بخصوص منح أوكرانيا عضوية الحلف العسكري في الوقت الراهن في ظل الحرب.

اضافة اعلان


وصرح في مقابلة مع محطة سي.إن.إن بثتها أمس الجمعة "لا أعتقد أن هناك إجماعا في حلف شمال الأطلسي حول ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى أسرة الحلف الآن أم لا، في الوقت الراهن، في خضم الحرب".


وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة، إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو كنتيجة للقمة.


وتدعم الولايات المتحدة بشكل صريح "سياسة الباب المفتوح"، وهو ما يعني أن الأعضاء سوف يقررون معا مع أوكرانيا ما إذا كانت ستنضم إلى الحلف.


وقال سوليفان، إنه مع ذلك، سيتعين على أوكرانيا تنفيذ المزيد من الإصلاحات قبل أن تصبح عضوا، مشيرا إلى أن القمة التي ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس ستكون حدثا هاما على هذا الطريق.


يشار إلى أن كييف تضغط بقوة من أجل اتخاذ قرار سريع بشأن السماح لها بالانضمام إلى الناتو رغم أن الحلف يستبعد بشكل عام قبول انضمام أي دولة تعاني من نزاع إقليمي مستمر.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a8b43a423604210978b7ff

مصر ترسل أسلحة ثقيلة ومدرعات للنيجر

64a8eb3a4236041e5879649a

روسيا تطلب اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث تفجير "السيل الشمالي"

image (3)

وفاءً بوعدها.. الولايات المتحدة تدمر آخر أسلحتها الكيماوية

64a8ee1d4c59b730f139c1fd

السفارة الروسية تطالب واشنطن بعدم تسييس نشاط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

غ

غوتيريش يؤكد أهمية الصادرات الروسية الأوكرانية للأمن الغذائي العالمي

ج

مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن جنين

أخبار متعلقة
648db8d04236043485599c01

زاخاروفا: جميع المفاهيم التي يروج لها نظام كييف تمت صياغتها في الولايات المتحدة

648daac142360444825ccd52

سياسي فرنسي يحذر من رد فعل الغرب على فشل الهجوم الأوكراني

648da3c84236043485599bf0

وزير الدفاع التركي: يمكن للسويد أن تصبح عضوا بالناتو إذا نفذت التزاماتها

image - 2023-06-15T095017.348

زيلينسكي يدعو إلى سرعة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

6486c8b64236044b523b7faa

كييف تدعو الغرب إلى إنشاء "تحالف جوي"

64840f074c59b755ea3da03c

مصادر ألمانية تعترف.. دبابات "ليوبارد" تحترق في أوكرانيا