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الأربعاء، 07-10-2020 12:34 م

أمير الكويت يزكي الشيخ مشعل الصباح وليا للعهد

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الوكيل الاخباري- صرّح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي ، الشيخ علي جراح الصباح، الأربعاء، أن أسرة آل صباح قد باركت تزكية صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

وولد الشيخ مشعل الصباح الذي يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني في الكويت سنة 1940، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية، وكلية "هندن" للشرطة في المملكة المتحدة عام 1960.

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والتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة "أمن الدولة".


وعيّن من قبل أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977 رئيسا لديوانية شعراء النبط.

 

وبموجب مرسوم صدر في أبريل 2014، عيّن الشيخ مشعل نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.


وشغل الشيخ مشعل منصب الرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973، كما أنه أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها.


والشيخ مشعل هو الابن السابع لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي حكم الكويت قبل الاستقلال في الفترة من 1921 الى 1950، وهو الأخ غير الشقيق لكل من أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.


ورافق الشيخ مشعل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد في رحلته الأخيرة للعلاج في الولايات المتحدة الأميركية.

 

المصدر: سكاي نيوز


 




 

 


 

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