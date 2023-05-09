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الثلاثاء، 09-05-2023 03:21 م

أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمر خان يعلنون عن اختطافه

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الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس حزب "تحريك إنصاف" فؤاد شودري أنه تم اختطاف رئيس الوزراء الباكستاني السابق ورئيس الحزب عمران خان. 

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وكتب شودري في تغريدة على "تويتر": "تم اختطاف رئيس الوزراء السابق عمران خان من مبنى المحكمة، وتعرض العشرات من المحامين والناس العاديين للتعذيب، وتم نقل عمران خان إلى اتجاه مجهول".

ونشر حزب "تحريك إنصاف" في صفحته الرسمية على "تويتر" مقطع فيديو يظهر محاميا لعمران خان تعرض للضرب، وجاء فيه أنه "أصيب بجروح بالغة" خارج المحكمة العليا في إسلام آباد.

وأفادت قناة "GEO" في وقت سابق من هذا اليوم باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان. وقالت إن احتجازه تم بعد محاكمة للمحكمة العليا في إسلام آباد في قضية اختلاس أموال الصندوق "القدير تراست"، مشيرة إلى أن خان حاول أثناء المحاكمة تحقيق إطلاق سرحه بكفالة في عدة قضايا جنائية رفعت ضده.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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