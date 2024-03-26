الثلاثاء 26-03-2024
الوكيل الاخباري
 

تراجع طفيف على أسعار الذهب عالمياً

تعرّف على الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات والافعال الجرمية التي لا يشملها العفو العام

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: إلغاء زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن ضروري

ليبيا.. الرقابة الإدارية توقف وزير النفط عن العمل في إطار تحقيق

الأمن الروسي يتعرف على الجهة المدبرة لهجوم كروكوس

أنطونوف: روسيا لن تلهث خلف الأمريكيين إذا لم يرغبوا في التعاون أمنيا

سفير البحرين لدى روسيا يؤكد رغبة بلاده في الانضمام إلى بريكس

مدير الأرصاد يكشف عن إنقلاب حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة ليومين

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين- تفاصيل

جيش الاحتلال: إصابة 31 عسكريا إسرائيليا في غزة خلال 48 ساعة

الثلاثاء، 26-03-2024 09:20 ص

أنطونوف: روسيا لن تلهث خلف الأمريكيين إذا لم يرغبوا في التعاون أمنيا

66025530423604477c500032


الوكيل الاخباري- قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف يوم أمس للصحفيين، إن موسكو لن تركض لاهثة وراء واشنطن إذا كان الأمريكيون لا يريدون التعاون في المجال الأمني.

وأضاف السفير خلال تعليقه على تصريح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الذي قال يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لن تقدم أية مساعدة لروسيا في المجال الأمني حتى بعد هجوم كروكوس الإرهابي: "سأقول ذلك بكل بساطة: هذا هو اختيار الجانب الأمريكي. لن نستجدي الأمريكيين إذا كانوا لا يريدون التعاون معنا".

اضافة اعلان

 

وأشار السفير إلى أن "حل مشكلة الإرهاب يتطلب التعاون، وفي مثل هذا الوضع، سنعمل مع الدول الصديقة، الموجودة في مختلف أرجاء العالم، سنعمل مع أصدقائنا من رابطة الدول المستقلة، وكذلك منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس".

وشدد أنطونوف على أن واشنطن، بغض النظر عن موقفها، لن تتمكن من التعامل مع مشكلة الإرهاب بمفردها.

وقال: "للأسف، الولايات المتحدة هي التي توقفت عن التعاون معنا في مجال الإرهاب. نحن لن نركض خلف الأمريكيين، سنعمل بأنفسنا وسندمر جذور الإرهاب الذي للأسف لا يزال موجودا في روسيا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

السعودية.. الأمن العام يُعلن القبض على سيدة مصرية لهذا السبب

660249504c59b76d4d72fbc1

ليبيا.. الرقابة الإدارية توقف وزير النفط عن العمل في إطار تحقيق

66026860423604429053c31f

الأمن الروسي يتعرف على الجهة المدبرة لهجوم كروكوس

660252674236045b33274a08

سفير البحرين لدى روسيا يؤكد رغبة بلاده في الانضمام إلى بريكس

2

إسرائيل تقصف بلدتين بجنوب لبنان

فلاديمير-بوتين-مواقع-التواصل-1-1

بوتين: الهجوم الإرهابي بموسكو نفذه إسلاميون متشددون يحاربهم العالم الإسلامي

أخبار متعلقة
373f1260-5419-11ee-ab32-cd01884f751c

النواب الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر تيك توك

65effc444c59b721686c5f53

"بلومبرغ": الرئيس البولندي يدعو الولايات المتحدة لنشر مزيد من القوات في بلاده

1000432251

بغداد: واشنطن اعتذرت على عدم إبلاغنا مسبقا بالغارات الجوية

65db0325423604703f7afcc8

بوتين يحسم جدل نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء

65e01f9b4c59b73e454e7ad5

طبيب البيت الأبيض يؤكد أهلية بايدن العقلية

65dead854236041ae86c5a7a

كيم دوتكوم يكشف من يخطط للحرب في أوروبا