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الثلاثاء، 22-08-2023 01:03 م

أنقرة تعلق على بيان مجلس الأمن الدولي حول قبرص

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الوكيل الإخباري - وصفت تركيا مجلس الأمن الدولي بأنه "منفصل عن الواقع"، بإصداره بيانا أدان فيه محاولة القبارصة الأتراك شق طريق بالقوة في المنطقة العازلة بين شطري قبرص.

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وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، إن البيان الصادر عن المجلس "منفصل بالكامل عن الواقع على الأرض ويعقّد القضية، بدلا من تقديم أي مساهمة إيجابية لحلها".


وأمس الاثنين، دان مجلس الأمن الدولي "اعتداء قبارصة أتراك" على عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في قبرص.


وجاء في بيان مجلس الأمن عقب جلسة مغلقة لأعضائه الـ15 أن "الهجمات على عناصر حفظ السلام يمكن أن تعتبر جرائم بموجب القانون الدولي".


وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن رد الفعل على الاعتداء على قوات حفظ السلام في قبرص سيكون موضوع بحث في مجلس الأمن، مشددة على أن موسكو تعارض أي عنف ضد ممثلي الأمم المتحدة، سواء كانوا من العسكريين أو الشرطة أو المدنيين.


من جهته، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رفضه لما اعتبره تدخلا من قوات حفظ السلام الدولية في أراضي قبرص الشمالية، بعد مناوشات بين قوات قبرصية تركية وعناصر من قوة حفظ السلام كانوا يحاولون منع القبارصة من شق طريق في المنطقة العازلة.

 

وأعلنت قبرص أن قوات قبرصية تركية اعتدت على عناصر من قوة حفظ السلام الدولية منعوا القبارصة من شق طريق في المنطقة العازلة بين شطري قبرص يوم الجمعة.

 

RT

 




 

 


 

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