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الثلاثاء، 25-07-2023 12:34 ص

وزير الدفاع الأوكراني: الهجوم المضاد يسير أبطأ مما كان نتوقع

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الوكيل الإخباري - اعترف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن الهجوم المضاد الذي خططت له كييف لم يحقق أهدافه في الوقت المحدد.

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وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أقر وزير الدفاع بأن الهجوم المضاد أبطأ مما كان متوقعا، لكنه يزعم مع ذلك، أنه "ليس قلقا" بشأن هذا الأمر، حيث عزا أسباب بطء الوتيرة إلى نقص الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي.


واعتبر الوزير أن الفكرة القائلة بأن أي هجوم مضاد يجب أن يكون سريعا "فكرة خاطئة"، حيث وصف الأمر بأن "القتال ليس لعبة كمبيوتر". 


وفي وقت سابق، اعترف جنود أوكرانيون لصحيفة "كييف بوست" بأنهم تكبدوا خسائر فادحة، وأن معنوياتهم تتراجع بسبب محاولات الهجوم المضاد الفاشلة.


وبحسب وزارة الدفاع الروسية، يحاول الجيش الأوكراني دون جدوى الهجوم منذ 4 يونيو. وفي 11 يوليو، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن خسائر أفراد القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 26 ألف جندي منذ بدء هجومها المضاد.


وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي اتجاه، كما أعلن يوم الأحد في اجتماع مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في سان بطرسبورغ، فشل هجوم كييف المضاد.

 

RT

 




 

 


 

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