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الخميس، 04-05-2023 03:10 م

أنقرة تعلن تحييد 8 عناصر إرهابية شمال سوريا

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن الجيش التركي حيد أمس 8 "عناصر إرهابية" بشمال سوريا، مشيرا إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم هناك خلال آخر 10 أيام اقترب من 50 عنصرا.

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وقال الوزير التركي، في خطاب ألقاه بولاية قيصري وسط البلاد، ضمن برنامج إنتخابي، حيث يتنافس لنيل عضوية البرلمان عن قوائم حزب "العدالة والتنمية" في انتخابات الـ14 من مايو، إنه "تم تحييد 8 إرهابيين شمال سوريا مساء أمس الأربعاء، وبهذا اقترب عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في الأيام العشرة الماضية من 50".

وشدد آكار على أن بلاده تواصل مكافحة الإرهاب شمال العراق وسوريا بكل حزم، انطلاقا من مفهوم "القضاء على الإرهاب في منبعه"، مؤكدا أن الجيش التركي سيواصل مطاردة الإرهابيين أينما فروا، مشددا على تصميم بلاده في القضاء على الإرهاب بشكل نهائي و"تخليص الشعب منه".

من الجدير ذكره، أن القوات التركية نفذت عدة عمليات عسكرية شمال سوريا، من بينها "درع الفرات" في العام 2016، و"غضن الزيتون" في العام 2018، و"نبع السلام" في العام 2019 ضد تنظيمي "داعش" وفصائل كردية.

وتطالب دمشق أنقرة، بصورة مستمرة، بإنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية ووقف دعم ما تصفه سوريا بالجماعات الإرهابية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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