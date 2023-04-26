طهران ودمشق تتفقان على إيفاد 50 ألف زائر إيراني إلى سوريا سنويا

الوكيل الإخباري- أعلن وزير إيراني أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري لإيفاد 50 ألف زائر إيراني إلى سوريا سنويا لزيارة الأضرحة والأماكن المقدسة فيها وذلك في إطار محادثات البلدين في المجال السياحي.



وقال وزير الطرق والتنمية العمرانية مهرداد بذرباش، الذي يزور سوريا في زيارة تستغرق يومين إن اللجنة الإيرانية السورية المشتركة هي أكبر وفد اقتصادي يأتي إلى سوريا من إيران، موضحا أن محادثاتنا في سوريا تركز على إزالة العقبات التي يعاني منها القطاع الخاص والإنتاجي في سوريا وخلال المفاوضات مع الجانب السوري ناقشنا هذا الموضوع.



وأفاد بأنه تم الاتفاق على خفض التعريفة الجمركية على الواردات السلع وتصفيرها باعتباره فرصة كبيرة للناشطين الاقتصاديين ولتصدير البضائع، مبينا أن تم الاتفاق على إيفاد 50 ألف شخص إلى سوريا سنويا لزيارة الأضرحة والأماكن المقدسة فيها.



وأشار بذرباش إلى ضرورة إعادة تفعيل خط سكة حديد بين كل من إيران والعراق وسوريا، كما أن تفعيل سكة حديد الشلمجة - البصرة مدرج أيضا على جدول الأعمال بمساعدة الجانب العراقي.



وفي إشارة إلى النشاط في مجال الاقتصاد البحري، أوضح أنه "يتم نقل البضائع إلى سوريا بواسطة سفن الحاويات وقررنا دعم هذا القطاع من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية والشحن المنتظم"، مضيفا: "بشكل عام سوريا سوق مناسب للبضائع والخدمات الإيرانية واتفقنا على إزالة المشاكل التي تعترض تصدير البضائع الى سوريا مؤكدا اننا نولي اهتماما خاصا لتنفيذ الاتفاقيات مع سوريا".

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روسيا اليوم