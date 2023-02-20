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الإثنين، 20-02-2023 12:02 م

أهالي الجولان المحتل يتبرعون بأكثر من 110 آلاف دولار للمتضررين من الزلزال

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الوكيل الاخباري- سلم أهالي الجولان المحتل تبرعات مالية تجاوزت 110 آلاف دولار مقدمة من أهالي القرى دعما للمتضررين جراء الزلزال المدمر في سوريا.

ومن ضمن مبادرات مساعدة المتضررين من الزلزال تبرع أهالي الجولان السوري المحتل بمبلغ 111500 دولار لدعم الأهالي المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال.

وكان الأسير المحرر صدقي المقت قد أعلن عقب كارثة الزلزال أن الأهالي في قرى الجولان المحتل أطلقوا حملة شعبية لجمع تبرعات مالية لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا، بحسب "الوطن" السورية.

وأوضح، أن التبرعات وصلت إلى الحملة في الجولان المحتل من أفراد من داخل فلسطين المحتلة.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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