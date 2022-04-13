الأربعاء 13-04-2022
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الأربعاء، 13-04-2022 10:58 ص

أوروبا .. حصيلة مقلقة لمصابي شوكلاتة" كيندر "

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الوكيل الإخباري-أعلنت وكالتان أوروبيتان للمراقبة الصحية تسجيل 150 إصابة بالسالمونيلا في 9 دول أوروبية في الفترة الأخيرة، عازية هذه الحالات إلى "مصنع إنتاج بلجيكي" تابع لشركة "كيندر" (فيريرو) تم إغلاقه قبل بضعة أيام في مدينة أرلون جنوب شرقي العاصمة بروكسل.

وذكرت الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء والمركز الأوروبية للوقاية من الأمراض ومراقبتها في بيان مشترك: "في 8 أبريل 2022، سُجلت 150 حالة مؤكدة ومحتملة من السالمونيلا".

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ولفتت الوكالتان إلى "تحديد منتجات محضرة من الشوكولا المصنوع من جانب إحدى الشركات داخل مصنع إنتاج بلجيكي تم التعريف عنه على أنه أصل البؤرة الوبائية للسالمونيلا"، دون ذكر المجموعة الإيطالية العملاقة بالاسم.


وأشار البيان إلى أن الإصابات "حصلت خصوصا لدى أطفال دون سن العاشرة" وتم الإبلاغ عنها في 9 بلدان أوروبية هي ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنروج وهولندا والسويد.


وتتسبب بكتيريا السالمونيلا بأعراض معوية حادة في بعض الأحيان بينها الاسهال والتشنجات المعوية وارتفاع طفيف في حرارة الجسم وحتى التقيؤ. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفاة حتى الساعة.

 

 

ويلفت خبراء أوروبيون إلى ضرورة إجراء تحقيقات إضافية "لتحديد المصدر الدقيق واللحظة المحددة للإصابة"، والبحث في "الاستخدام الأوسع للمواد الأولية المسببة للإصابات في مصانع أخرى".


سكاي نيوز

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