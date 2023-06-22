الخميس 22-06-2023
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الخميس، 22-06-2023 02:07 م

أوكرانيا تحظر استيراد الكتب من روسيا وبيلاروس

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الوكيل الإخباري - وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الخميس، قانونا يحظر استيراد الكتب من روسيا وبيلاروس إلى أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في صفحته على "تلغرام": "وقعت قانونا "حول إدخال تعديلات على بعض القوانين الأوكرانية بشأن فرض القيود على استيراد ونشر منتجات النشر الخاصة (بروسيا) وجمهورية بيلاروس".

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وأشار إلى أنه تم إرسال نص القانون إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإجراء تقييم إضافي لما إذا كانت بعض البنود منه يمكن أن تؤثر على الوفاء بالالتزامات في مجال حماية حقوق الأقليات، وذلك في سياق توصية استنتاجات المفوضية الأوروبية بشأن طلب أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.


وأوصت لجنة البندقية كييف في 13 يونيو الجاري بإعادة النظر في بعض قواعد القانون الخاص بالأقليات القومية، وكذلك القوانين الخاصة بوسائل الإعلام والتعليم فيما يتعلق باستخدام اللغة. يعد اعتماد القوانين في مجال الأقليات القومية من أحد المتطلبات السبعة التي حددتها المفوضية الأوروبية أمام أوكرانيا في توصياتها لبدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.


وفي العام الماضي تبنى البرلمان الأوكراني قانونا يحظر توزيع واستيراد الكتب من روسيا، لكنه سمح بفحص محتوى المنشورات الروسية المستوردة من دول ثالثة، بحثا عن وجود "دعاية مناهضة لأوكرانيا". وفي بداية العام الجاري حظرت أوكرانيا نشر وتوزيع الكتب التي ألفها المواطنون الروس.


وردا على ذلك صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن السلطات الأوكرانية تتبع سياسة العدوانية للترويس والاستيعاب القسري خلال سنوات عديدة، مشيرا إلى أن روسيا تريد أن ترى أوكرانيا دولة ودية لا تحظر اللغة الروسية والثقافة الروسية.

 

RT

 




 

 


 

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