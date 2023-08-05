السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

اعلان تقديم لوظائف حكومية

اصابات اثر حادث تدهور ناقلة محملة بـ 10 مركبات

إطلاق جوائز الإبداع في الموسيقى والأفلام القصيرة وثقافة الطفل في عُمان

اجتماعات تحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية

الطاقة لـ"الوكيل": زيادة كميات النفط المستوردة من العراق لـ 15 ألف برميل يومياً

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد

تشييع جثمان الشهيد قصي معطان في رام الله

الأردن يسير 3 طائرات لمكافحة الحرائق في قبرص

رسالة تحذيرية الى أولياء الأمور والأهالي بالاردن

المياه: حملات مداهمة لردم ابار بالرمثا ووادي السير

السبت، 05-08-2023 02:03 م

مدفيديف: الضربات الروسية لأوديسا لم تردع كييف بعد

64ce25804236047f4f1ea104


الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في تعليق على الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش الليلة الماضية، أن أوكرانيا لا تفهم إلا لغة القسوة والقوة.

وكتب مدفيديف على "تلغرام": "لا يفهم الأوغاد والمنحطون إلا القسوة والقوة. على ما يبدو، لم تكن الضربات على مرافئ أوديسا وإسماعيل كافية بالنسبة لهم".

اضافة اعلان


وأضاف: إذا رغبت كييف في تنظيم كارثة بيئية في البحر الأسود فيجب أن يحدث ذلك في الأراضي التي ستقتطعها بولندا من أوكرانيا قريبا.


وتابع: "سيكون ذلك قرارا نهائيا بالنسبة لهم في صفقة الحبوب".


وتعرضت ناقلة "سيغ" لهجوم بزوارق مسيرة أوكرانية في مضيق كيرتش الليلة الماضية، ولم يتم تسجيل إصابات في صفوف طاقمها أو تعرضها لأضرار كبيرة.


ويواصل الجيش الروسي ضرباته للبنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنّته الاستخبارات الأوكرانية.


وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، ومؤخرا الموانئ على البحر الأسود، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ce254e4c59b7321169698a

آخر التطورات الميدانية في السودان

4

إطلاق جوائز الإبداع في الموسيقى والأفلام القصيرة وثقافة الطفل في عُمان

1691233146249

ميقاتي: الوضع الأمني اللبناني مستقر ولا يستدعي القلق والهلع

122278

إيران تعلن تزويد بحريتها بصواريخ تستخدم الذكاء الاصطناعي

1691227518069

سفارات في لبنان تحذر رعاياها من الاقتراب لمواقع الاضطرابات

64ce0ed8423604037a57edb2

زاخاروفا تنصح واشنطن بمراجعة الخارجية الروسية للاستفسار عن صفقة الحبوب

أخبار متعلقة
64c2ce894c59b75cb406af3e

سلوتسكي: المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة الآن

64bd7bef4c59b76c8f33b2f4

صحيفة: زيلينسكي يختلق نجاحات وهمية لقوات كييف للتستر على فشل الهجوم المضاد

64bc2c8e4c59b7764853772f

اجتماع مجلس أوكرانيا - الناتو قريبا لبحث وقف صفقة الحبوب

64b8038242360428af66c3c3

روسيا: السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا ستعامل على أنها تنقل السلاح

64b30057423604502a6afeb3

موقع عسكري: ضربة روسية ساحقة لقوات كييف على الضفة اليمنى لنهر دنيبر

64aa59c24236046fb070f708

صحيفة: بولندا زودت كييف بـ12 مروحية "Mi-24"