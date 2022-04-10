الأحد 10-04-2022
الوكيل الاخباري

الإفتاء: تصوير ونشر مساعدات الأيتام والفقراء لا يجوز

" بالسلامة سيدنا " يتصدر تويتر في المملكة

أسعار الذهب محليا

التضخم في المدن المصرية يرتفع إلى 10.5% في مارس

فرنسا: محاولات عزل روسيا ستعجّل تراجع الدولار أمام الروبل واليوان

استئناف الرحلات البحرية بين إيران والكويت

مركز غاماليا يعلن عن وجود جهاز اختبار المناعة بعد تعاطي اللقاح الأنفي

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم الأحد

السير: 245 حادثا وقع في عمان خلال 24 ساعة الماضية

فورين بوليسي: هذه قصة هبوط الروبل الروسي وصعوده

الأحد، 10-04-2022 10:15 ص

أوكرانيا.. مقتل 5 مدنيين بقصف شرقي البلاد

bbabb47b-df4b-420c-a477-4893a221edae


الوكيل الإخباري-قتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة آخرون، السبت، في قصف روسي استهدف مدينتين في شرق أوكرانيا، الذي يترقب هجوما روسيا واسع النطاق، وفق ما أفاد حاكم إقليمي مساء عبر تلغرام.

وقال بافلو كيريلنكو، حاكم منطقة دونيتسك: "اليوم، قتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة آخرون إثر قصف روسي في منطقة دونيتسك"، مضيفا أن أربعة من القتلى قضوا في مدينة فوغليدار وواحد في بلدة نوفوميخايلوفكا.

اضافة اعلان


وتصاعدت شراسة القتال في المنطقة التي حضت السلطات الأوكرانية سكانها على مغادرتها قبل هجوم وشيك للقوات الروسية.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_63b1e81b8ccde8e1ec6ed5180e2d51c3

تونس.. مصرع 13 شخصا إثر غرق مركبي هجرة لأفارقة

1ec515fb-c7aa-43f8-af25-6579b8c113f1

بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية

ااا

بريطانيا تكشف تكتيكا روسيا خطيرا في حرب أوكرانيا

ماكرون

ماكرون يواجه منافسة شرسة في انتخابات الرئاسة اليوم

قيس سعيد 2

الرئيس التونسي يمنح عائلات ضحايا أحداث 2010 حق التعويض

320222816415561625593

مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بهجوم لداعش شمالي العراق

أخبار متعلقة
2_59

روسيا تُقدم امتيازات للاجئين الأوكرانيين

920182512940303

الولايات المتحدة تكشف حصيلة قتلى الجيش الروسي منذ بداية الحرب

قرم

ربط دونباس بممر بري مع شبه جزيرة القرم

5e2acfec4c582

زيارة وشيكة لـ"جونسون" إلى السعودية لتخفيف تداعيات العقوبات على روسيا بعد حظر واردات النفط

_100051397_4

روسيا تحظر إنستغرام على المواطنين

Singapore_Fighter_50867

"رصاصة واحدة تكفي" .. أمريكا تتوعد روسيا بتفعيل "المادة 5" لحلف الناتو - تفاصيل