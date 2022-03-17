الخميس 17-03-2022
الوكيل الاخباري

بالصور.. وصول باخرة رومانية إلى العقبة تحمل 50 ألف طن من القمح

نقابة المطاعم: وجبة الشاورما العادي لا زالت بدينارين

البلبيسي: دواء كورونا "باكسلوفيد" لن يُطرح بالصيدليات

بعد زلزال اليابان المُدمر .. الخارجية: الأردنيون في منطقة الزلزال بخير

الاعلان عن شركتين جديدتين للمحروقات خلال ايام

تأجيل أقساط مديرية استثمار الوقف النقدي لشهر نيسان

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة الجمعة

588 رحلة بحرية نقلت 230 ألف مسافر بين الأردن ومصر في 2021

الطراونة مديرا تنفيذيا متفرغا لمركز إيداع الأوراق المالية

الجيش: صرف إكراميات نقدية لذوي الشهداء الإثنين المقبل

الخميس، 17-03-2022 10:50 ص

الولايات المتحدة تكشف حصيلة قتلى الجيش الروسي منذ بداية الحرب

920182512940303


الوكيل الإخباري-للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تقدم جهة ثالثة حصيلة لقتلى الجيش الروسي في المعارك المستعرة منذ 3 أسابيع.

وكانت الأرقام التي أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز"، الأميركية نقلا عن مسؤولين بالاستخبارات في الولايات المتحدة، في المنتصف بين الأرقام الأوكرانية والأرقام الروسية.

اضافة اعلان


وذكرت أن "التقديرات المتحفظة" تشير إلى مقتل 7 آلاف جندي روسي، وهو ما رقم يفوق قتلى الجيش الأميركي في حربي العراق وأفغانستان طوال 20 عاما.

وبحسب الأرقام الرسمية الأوكرانية، فقد خسر الجيش الروسي أكثر من 13 ألف جندي منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي.


أما روسيا، فقد اعترفت في مطلع مارس الجاري فقط بخسارة أقل بقليل من 500 جندي، ومنذ ذلك الحين لم تنشر أرقاما جديدة.


وفي محاولة لإظهار "الخسائر الفادحة" في صفوف القوات الروسية، عقدت "نيويورك تايمز" مقارنة، فقالت إن الجيش الأميركي فقد في 36 يوما نحو 7 آلاف جندي من مشاة البحرية خلال معركة آيوو جيما باليابان، إبان الحرب العالمية الثانية، وتعد واحدة من أكثر معارك الجيش الأميركي ضراوة في تاريخه.


وفي المقابل، خسر الجيش الروسي العدد ذاته من القتلى في حرب أوكرانيا، لكن في 20 يوما فقط.

 

 

ويقول مسؤولون أميركيون، لم تكشف الصحيفة أسماءهم، إن أرقام قتلى الجيش الروسي جرى جمعها على مدار 3 أسابيع فقط من القتال، واصفين إياها بـ"المذهلة".


ويعتبر هؤلاء أن معدل الخسائر البالغ 10 بالمئة في الوحدات العسكرية، بما في ذلك القتلى والجرحى، يجعلها غير قادرة على تنفيذ المهام القتالية.


وبحسب التقديرات الغربية، يشارك 150 ألف جندي روسي في حرب أوكرانيا، وتقدر الخسائر الأخرى في صفوف هذه القوات، أي الجرحى، بنحو 14- 21 ألف جريح مما يجعل نسبة الخسائر قريبة من معدل الـ 10 بالمئة.

 

 سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
201910230234473447

روسيا: نواجه هجمات إلكترونية غير مسبوقة

elaosboa05789

روسيا: لدينا وثائق جديدة عن مختبرات بيولوجية في أوكرانيا

6232c26e4236040b28568c65

لبنان يستحدث معبرا حدوديا جديدا مع سوريا

whatsapp_image_2022-02-25_at_1.18.38_pm

بريطانيا: الغزو الروسي لأوكرانيا متوقف على جميع الجبهات

4

أميركا تمد أوكرانيا بطائرات "انتحارية"

image

الإمارات .. الحبس والغرامة عقوبة جمع أموال دون ترخيص

أخبار متعلقة
6210099f4236044aab3a98e2

الطوارئ الروسية: وصول نحو 40 ألف لاجئ حتى الآن من دونباس إلى روسيا

بريطانيا

بريطانيا تتهم روسيا بنشر معلومات مضللة حول الوضع في أوكرانيا

6210c270423604630f58cc81

المستشار الألماني: الغرب مستعد للتفاوض مع روسيا حول المسائل الأمنية

1058834853_0_0_3191_1796_1920x0_80_0_0_e85530e2318626401cc851687345f2df

الطوارئ في لوغانسك: حوالي 25 ألفا من سكان الجمهورية عبروا بالفعل الحدود مع روسيا

اجلاء

إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص من بينهم نحو 2500 طفل في روسيا

جو بايدن

بايدن: قرار رئيس أوكرانيا مغادرة بلاده قد لا يكون حكيما