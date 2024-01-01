الإثنين 01-01-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل لمحبي اقتناؤها .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

الجغبير: القطاع الصناعي يشغل نحو 268 ألف عامل وعاملة

القسام تعلن الإيقاع بقوة إسرائيلية في كمين بمخيم البريج

المقاومة تنعى الشهيد الدكتور يوسف سلامة وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق

القسام تعلن السيطرة على مسيّرة إسرائيلية

أونروا:300 شخص استشهدوا في استهداف جيش الاحتلال لـ 180 من منشآتنا بغزة

جيش الاحتلال: قدرات المقاومة الصاروخية ستستمر لسنوات قادمة

الموافقة على تنظيم القوى العاملة بين الأردن وإثيوبيا

فيديو- بعد زلزال قوي.. تسونامي يضرب سواحل اليابان

إيران تندد بالهجمات الإسرائيلية في سوريا

عاجل

القسام تعلن الإيقاع بقوة إسرائيلية في كمين بمخيم البريج

الإثنين، 01-01-2024 01:01 م

أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات مع بداية العام الجديد

475219


الوكيل الإخباري - قال مسؤول عينته روسيا لإدارة منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا إن أربعة أشخاص قتلوا في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك، اليوم الاثنين، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات الجوية الروسية على عدة مناطق أوكرانية أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.

اضافة اعلان


وقال دونيس بوشلين حاكم منطقة دونيتسك المعين من قبل روسيا، على تطبيق «تلغرام»، إن 13 شخصاً أصيبوا أيضاً في «قصف عنيف» شنته القوات الأوكرانية على وسط مدينة دونيتسك، وهي العاصمة الإدارية للمنطقة.


وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في وقت لاحق أن روسيا أطلقت 90 طائرة مسيرة هجومية قبل ساعات من يوم رأس السنة الجديدة. وأضافت عبر تطبيق «تلغرام» أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 87 طائرة منها.


وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا، على «تلغرام»، إن شخصاً واحداً على الأقل قُتل، وأصيب تسعة آخرون في هجوم روسي بطائرات مسيَّرة على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وأضاف كيبر، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد الهجوم، لكن الحطام المتساقط تسبب في اندلاع عدة حرائق في مبانٍ سكنية في أجزاء مختلفة من المدينة.
وقال مسؤولون في منطقة لفيف بغرب أوكرانيا، المتاخمة لبولندا، إن هجوماً جوياً روسياً في وقت مبكر اليوم، وهو أول أيام العام الجديد، ألحق أضراراً بمبنى جامعي في مدينة دوبلياني وبنصب تذكاري في ضواحي مدينة لفيف.


وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الهجوم الجوي الروسي استهدف أيضاً منطقتي ميكولايف ودنيبرو.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
67290625_605

مسؤول إسرائيلي: وحدات منسحبة من غزة مستعدة للتوجه للحدود مع لبنان

6592744242360429b71bedec

قرغيزستان ترفع علمها الجديد

image

يديعوت أحرونوت: واشنطن أبلغت إسرائيل برحيل حاملة الطائرات

191

فيديو- بعد زلزال قوي.. تسونامي يضرب سواحل اليابان

ذذ

إيران تندد بالهجمات الإسرائيلية في سوريا

475277

تقرير: الجيش الأميركي وضع خططاً تفصيلية لضرب قواعد صواريخ ومسيَّرات حوثية

أخبار متعلقة
65925341423604537d49e8e1

في كييف.. إقرار بخسارة الحرب على عدة مستويات

image (1)

أوكرانيا تستدعي مواطنيها الذكور في الخارج للانضمام إلى القتال ضد روسيا

657483484c59b765e57fb9e3

زاخاروفا: الظروف لم تنضج بعد للسلام في أوكرانيا

WhatsApp Image 2023-12-09 at 3.20.09 PM

الرئيس الروسي يشيد بالعزلة الاقتصادية لبلاده

6570755e4c59b74bba10aa02

روسيا تختبر أسلحة سفينة حربية جديدة

656b0ab742360403e6496b24

واشنطن تزعم أنها لا تستعد لإجراء تجارب نووية تحت الأرض في ولاية نيفادا