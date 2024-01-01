أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات مع بداية العام الجديد

الوكيل الإخباري - قال مسؤول عينته روسيا لإدارة منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا إن أربعة أشخاص قتلوا في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك، اليوم الاثنين، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات الجوية الروسية على عدة مناطق أوكرانية أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.

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وقال دونيس بوشلين حاكم منطقة دونيتسك المعين من قبل روسيا، على تطبيق «تلغرام»، إن 13 شخصاً أصيبوا أيضاً في «قصف عنيف» شنته القوات الأوكرانية على وسط مدينة دونيتسك، وهي العاصمة الإدارية للمنطقة.



وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في وقت لاحق أن روسيا أطلقت 90 طائرة مسيرة هجومية قبل ساعات من يوم رأس السنة الجديدة. وأضافت عبر تطبيق «تلغرام» أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 87 طائرة منها.



وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا، على «تلغرام»، إن شخصاً واحداً على الأقل قُتل، وأصيب تسعة آخرون في هجوم روسي بطائرات مسيَّرة على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا.



وأضاف كيبر، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد الهجوم، لكن الحطام المتساقط تسبب في اندلاع عدة حرائق في مبانٍ سكنية في أجزاء مختلفة من المدينة.

وقال مسؤولون في منطقة لفيف بغرب أوكرانيا، المتاخمة لبولندا، إن هجوماً جوياً روسياً في وقت مبكر اليوم، وهو أول أيام العام الجديد، ألحق أضراراً بمبنى جامعي في مدينة دوبلياني وبنصب تذكاري في ضواحي مدينة لفيف.



وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الهجوم الجوي الروسي استهدف أيضاً منطقتي ميكولايف ودنيبرو.

الشرق الأوسط