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الأربعاء، 23-03-2022 01:57 م

أوكرانيا: 100 ألف شخص محاصرين في ماريوبول

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الوكيل الإخباري-قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية "لم تعد موجودة"، وذلك وسط قصف روسي مكثف.

ويدور قتال عنيف في وسط ماريوبول حتى مع استمرار القصف الروسي الشديد على المدينة المحاصرة.

وقال زيلينسكي في خطاب في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بثه على فيسبوك، إن حوالي 100 ألف شخص ما زالوا محاصرين في ماريوبول. وأضاف: "حتى اليوم، هناك حوالي 100 ألف شخص في المدينة. في ظروف غير إنسانية. يقعون تحت حصار كامل. لا يوجد لديهم طعام ولا ماء ولا دواء. إنهم تحت القصف المستمر وتحت الضرب المتواصل".

وقال إن جهود إنقاذ المدنيين هناك عبر الممرات الإنسانية تعطلت بسبب "القصف أو الإرهاب المتعمد".

ولم يلقَ اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف التوصل إلى "تسويات"، آذاناً صاغية حتى الآن.

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بي بي سي

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