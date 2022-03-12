السبت 12-03-2022
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السبت، 12-03-2022 10:19 ص

أوكرانيا .. 4 مدن محاصرة وصافرات الانذار تدوي في معظم البلاد

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الوكيل الإخباري-قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت إن القتال مستمر في شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، وإن معظم القوات البرية الروسية باتت على بعد حوالي 25 كيلومتراً من وسط المدينة.

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وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الهجمات الأوكرانية المضادة كبدت القوات الروسية خسائر كبيرة.


وأشارت إلى أن مدن خاركيف وتشيرنيهيف وسومي وماريوبول في أوكرانيا لا تزال محاصرة وتتعرض لقصف روسي كثيف.


ومع تواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، دوت صافرات الإنذار في معظم مناطق البلاد صباح اليوم.


وذكرت وسائل إعلام محلية أوكرانية أن صفارات الإنذار من الغارات الجوية سُمعت في معظم المدن الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت لحث الناس على الاحتماء.


وأفاد عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية المحلية بسماع صفارات الإنذار في العاصمة كييف، ومدينة لفيف الغربية، وخاركيف، وتشيركاسي، وكذلك في منطقة سومي في شمال شرق البلاد.

 

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