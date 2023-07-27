أول تصريح علني لرئيس النيجر بعد تمرد عسكريين ضده

الوكيل الإخباري- أكد رئيس النيجر محمد بازوم أن شعب البلاد سيحافظ على المكاسب الديمقراطية التي جناها بصعوبة، وذلك في أول تصريح علني له بعد تمرد عسكريين ضده، أمس الأربعاء.

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وكتب بازوم، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، "سيتم الحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، وجميع النيجريين الذين يحبون الديمقراطية هم من سيتولون ذلك".



وأعلن عسكريون من الحرس الرئاسي في النيجر، الخميس، في بيان عبر التلفزيون، عزل رئيس البلاد، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل جميع المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس بازوم المعنوية والجسدية وفقا لقوانين حقوق الإنسان.



وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت في وقت سابق أمس، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.

روسيا اليوم