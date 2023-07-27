الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

غرامة تصل لـ 15000 دينار لمن أنشئ صفحة عبر منصات التواصل ونسبها لشخص آخر

تعميم حكومي اعتباراً من اليوم وإجراءات قانونية بحق المخالفين

جُنحة إطلاق عيارات نارية تأخذ 5 أشخاص للسَّجن سنة كاملة

توضيح حول مباراة الوحدات والفيصلي

النواب يوافق على عقوبات تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 3000 دينار

وزير العدل: الأخبار الكاذبة عبر الفضاء الإلكتروني لها أثر أكبر

هذا موعد دوام المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية

الخصاونة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

الخميس، 27-07-2023 01:19 م

أول تصريح علني لرئيس النيجر بعد تمرد عسكريين ضده

64c21fb84c59b71f985a1e57


الوكيل الإخباري- أكد رئيس النيجر محمد بازوم أن شعب البلاد سيحافظ على المكاسب الديمقراطية التي جناها بصعوبة، وذلك في أول تصريح علني له بعد تمرد عسكريين ضده، أمس الأربعاء.

اضافة اعلان

 

وكتب بازوم، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، "سيتم الحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، وجميع النيجريين الذين يحبون الديمقراطية هم من سيتولون ذلك".

وأعلن عسكريون من الحرس الرئاسي في النيجر، الخميس، في بيان عبر التلفزيون، عزل رئيس البلاد، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل جميع المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس بازوم المعنوية والجسدية وفقا لقوانين حقوق الإنسان.

وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت في وقت سابق أمس، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64c21cfd4c59b70a6d633a02

بيسكوف: قمة روسيا-إفريقيا تناقش الوضع في النيجر

64c23ae44c59b7633f0b7ac9

روسيا تعرض فخر صناعاتها في القمة الروسية الإفريقية

19_2023-638247102555822777-582

6 قتلى بينهم سياح في سقوط مروحية شرق روسيا

64c233a74236041c9a34757a

شويغو: روسيا تعتزم تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية

64c2218442360424e42a6a38

لفتة رائعة بين بوتين والسيسي تعيد للأذهان ما حدث عام 2019

64c2228b4236041c9a34755f

إخلاء مناطق من الأشخاص.. اليونان تكافح الحرائق الجامحة

أخبار متعلقة
6879890-1690415147

ساعات بعد احتجازه.. عسكريون يعلنون عزل رئيس النيجر وإغلاق الحدود وحظر التجول

64be2e544236046253367052

الخارجية الصينية تعلق على استهداف قوات كييف الصحفيين الروس بقذائف عنقودية

64a8b43a423604210978b7ff

مصر ترسل أسلحة ثقيلة ومدرعات للنيجر