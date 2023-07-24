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الإثنين، 24-07-2023 11:31 ص

الخارجية الصينية تعلق على استهداف قوات كييف الصحفيين الروس بقذائف عنقودية

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الوكيل الإخباري- دعت الخارجية الصينية إلى احترام القانون الإنساني بعد تعرض فريق مراسلين عسكريين روس لقصف أوكراني أدى لمقتل أحدهم مؤخرا، وضمان سلامة المدنيين بمن فيهم الصحفيون.

وقال متحدث الخارجية الصينية ماو نينغ: "بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، صرحت الصين بأن الإمداد غير المسؤول بهذه الذخائر واستخدامها قد يتسبب بسهولة في مشكلات إنسانية. لهذا ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الامتثال الفعال للقانون الإنساني الدولي لحماية سلامة المدنيين، بمن فيهم الصحفيون".

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كما أعربت الصين عن ثقتها بأن الحوار والمفاوضات هي السبيل الوحيد الممكن لحل الأزمة الأوكرانية.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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