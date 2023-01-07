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السبت، 07-01-2023 10:14 ص

أول تعليق لبايدن بعد انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

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الوكيل الاخباري- هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، الجمهوري، كيفن مكارثي، لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، ودعاه إلى "الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأمريكيين".

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وقال الرئيس بايدن في بيان: "أنا مستعدّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنا، والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي".

وأضاف: "حان وقت الحكم بشكل مسؤول".

وحصل النائب الجمهوري، كيفن مكارثي، اليوم السبت، على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا جديدا لمجلس النواب الأمريكي، بعد 15 جولة تصويت.

وبحسب نتائج التصويت، الذي عرضته معظم القنوات التلفزيونية الأمريكية، حصل مكارثي على 216 صوتا، وحصل منافسه الديمقراطي، حكيم جيفريز، على دعم 211 من أعضاء مجلس النواب، فيما اختار 6 أعضاء عدم الإدلاء بأصواتهم لأي شخص.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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