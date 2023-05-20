السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

إصابة 36 شخصا بحادث سير في عمان

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

اكتشاف حالة غير نمطية من جنون البقر في أميركا

G7 تؤكد مواصلة دعم أوكرانيا والسعي لعلاقات بناءه مع الصين

المملكة على موعد مع عواصف ترابية تنعدم فيها الرؤية

الضريبة: نظام الفوترة لا يرتّب أي تكاليف مادية على المكلفين

بدء امتحانات الشامل النظرية الثلاثاء المقبل

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

التعامل مع 899 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الكواليت: انتاج 1000 طن من صوف الأغنام سنوياً في الكرك

السبت، 20-05-2023 10:09 ص

إجلاء مئات الأشخاص إثر حريق غابات في إسبانيا

image - 2023-05-20T101042.620


الوكيل الإخباري - أدى حريق غابات كبير خرج عن نطاق السيطرة في منطقة إكستريمادورا غربي إسبانيا، والقريبة من الحدود مع البرتغال إلى إجبار نحو 700 شخص على مغادرة منازلهم.

وبحسب الشرطة المحلية تم نقل سكان من ثلاث قرى في إقليم كاسيريس إلى ملاجئ طوارئ كإجراء احترازي.

اضافة اعلان


وقالت السلطات إن الحريق اندلع الأربعاء الماضي، على بعد نحو 220 كيلومترا غرب العاصمة الإسبانية مدريد، ودمر حوالي 7500 هتكار من الغابات.


وتحركت النيران، مدفوعة بالرياح العاتية، نحو سلسلة جبال سييرا دي جاتا، والتي تصل أعلى قممها إلى حوالي 1500 متر.


وذكرت الشرطة أن 8 طائرات لمكافحة الحرائق و6 مروحيات ومئات من رجال الإطفاء كانوا يكافحون من أجل إخماد الحريق.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
vachefermee230520113551397~

اكتشاف حالة غير نمطية من جنون البقر في أميركا

48e4ac92-604298c085600a023c44fadc

ميدفيديف يكشف أعداد "جيش المتطوعين" في روسيا

64688993423604554d526363

G7 تؤكد مواصلة دعم أوكرانيا والسعي لعلاقات بناءه مع الصين

image (22)

مقتل عشرين مدنياً بهجومين في بوركينا فاسو

64687d794c59b70bb656f7e6

لماذا غادر أمير قطر القمة العربية فجأة؟

image - 2023-05-20T111616.296

رئيس وزراء اليونان يتعهد قبيل الانتخابات بتحقيق الاستقرار

أخبار متعلقة
_121020397_5b9b4815-c8f3-40b8-b0f2-c19d9aeff89b

مرض فيروسي يهدد المواشي في أوروبا بسبب المناخ

image (3)

حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي يستبعد غوايدو من الترشح للانتخابات

mainheader-background_00000_00000-1920x1080

إسبانيا: السجن لأعضاء خلية «إرهابية» خططت لاستهداف مصالح روسية

53c27c51-1671980841327380900

تونس الأولى عربيًا في استهلاك التبغ والعاشرة عالميًا

12fd54e3-a62b-49d0-9e0c-5f4ead632de5

محمد شهاب الدين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً جديداً لبنجلاديش

image (30)

واشنطن تبدأ تدريب الجيش الأوكراني على دبابات أبرامز