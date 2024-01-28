إجلاء 700 سائح في بيرو وسط إضراب مناهض لـ«خصخصة» حضارة الإنكا

الوكيل الإخباري - أعلنت حكومة بيرو إجلاء ما يقرب من 700 سائح من ماتشو بيتشو، أمس (السبت)، إثر إضراب ينفذه السكان هناك احتجاجاً على ما يصفونه بـ«خصخصة» بيع تذاكر الدخول إلى موقع حضارة الإنكا الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.

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وقال مسؤول في وزارة السياحة لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن هويته، إن «أكثر من 660 سائحاً غادروا، من سكان وأجانب».



ووصل الزوار بالقطار إلى مدينة أولانتايتامبو، على بعد نحو 32 كيلومتراً من ماتشو بيتشو.



وأطلق معارضون الخميس الماضي إضراباً «إلى أجل غير مسمّى»، تنديداً بقرار وزارة الثقافة الاستعانة بوسيط خاص لإدارة مبيعات تذاكر دخول موقع ماتشو بيتشو عبر الإنترنت.

الشرق الأوسط

