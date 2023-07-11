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الثلاثاء، 11-07-2023 09:21 ص

إدارة زابوروجيه تعلن تدمير مدرعات "برادلي" الأمريكية

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الوكيل الإخباري - أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية دمرت عددا إضافيا من مدرعات "برادلي" الأمريكية خلال هجوم شنته قوات كييف على محور أوريخوف في المقاطعة.

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وأضاف روغوف: "نفذت قوات كييف عدة محاولات للهجوم على رابوتينو على محور أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه. كان رجالنا يحمون خطوط دفاعاتنا جيدا، حيث دمروا الكثير من عربات "برادلي" الأمريكية وأفشلوا الهجوم الأوكراني".

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيومفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.


ولم يحقق الهجوم المضاد الفاشل أهدافه في أي اتجاه، بينما يطلب نظام كييف بإصرار مواصلة هجومه بغض النظر عن الخسائر الفادحة التي يتكبدها.

 

RT

 




 

 


 

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