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الإثنين، 12-06-2023 08:55 ص

الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية على محور أرتيوموفسك

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الوكيل الإخباري - أحبطت القوات الروسية محاولة من قبل القوات الأوكرانية لإجراء عملية استطلاع لاختبار مدى جاهزية القوات الروسية في محور ليسيتشانسك، كما صدت هجوما للعدو في منطقة سوليدارو-أرتيوموفسك.

وقال رئيس المركز الصحفي للقوات الروسية التابعة لمجموعة "الجنوب"، فاديم أستافيف، إن الجيش الروسي أحبط "محاولة العدو لإجراء استطلاع بالقوة في اتجاه ليسيتشانسك، وتمكن أيضا من صد المجموعة المهاجمة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه سوليدارو - أرتيوموفسكي".

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وأكد المتحدث أن قوات المدفعية التابعة لمجموعة الجنوب، دمرت خلال الاشتباك مواقع النار التابعة للجيش الأوكراني في منطقة بيلوغوروفكا وخروموفو ودروجبا.


وأضاف أستافيف أن القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة في منطقة كراسنوغوروفكا، وعربة قتال مشاة وشاحنة صغيرة في مواقع قوات نظام كييف في منطقة كراسنوي.


كذلك أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرات بدون طيار أوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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