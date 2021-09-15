إسبانيا.. السيطرة على حريق دمّر 9700 هكتار من الغابات

الوكيل الإخباري - سيطرت فرق الطوارئ الإسبانية على حريق غابات مدمر في منطقة كوستا ديل سول السياحية جنوبي البلاد، بعد ستة أيام من اندلاعه.

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وقال إلياس بيندودو وزير داخلية إقليم أندلسية للصحفيين يوم الثلاثاء، إن النيران التي اشتعلت منذ يوم الأربعاء الماضي دمرت حوالي 9700 هكتار من الغابات عند سفح سييرا بيرميخا بالقرب من منتجع إيستيبونا الساحلي.



وصرح بيندودو بأن حوالي 2700 شخص من سكان ثماني قرى ومجمعات سكنية كان قد تم إخلاؤها، يعودون الآن إلى منازلهم.



وذكرت السلطات أن الأمطار التي هطلت على ملقة منذ مساء الاثنين ويوم الثلاثاء كانت مهمة أيضا لنجاح مكافحة النيران.



وترى السلطات أن الحريق كان مفتعلا.

المصدر : روسيا اليوم