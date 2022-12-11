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الأحد، 11-12-2022 09:42 ص

إسبانيا تطوّر سفن أبحاث بحرية جديدة لجيشها

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الوكيل الإخباري- أعلن موقع Infodefensa أن إسبانيا تعمل على مشروع تطوير سفن جديدة للأبحاث البحرية، مخصصة لسلاح بحريتها.

ونقل الموقع عن رئيس شركة Navantia الإسبانية قوله "تخطط شركتنا لتزويد سلاح البحرية الإسباني بثلاث سفن جديدة، اثنتان منها ستكونان للأبحاث البحرية. وبمجرد موافقة الحكومة على تمويل المشروع سنبدأ مرحلة التصميم الهندسي لبناء هذه السفن".

وأشارت وسائل إعلام إسبانية في وقت سابق إلى "أن وزير الدفاع في البلاد أعلن في أكتوبر الماضي عن برنامج حكومي يضمن بناء سفينتين جديدتين للأبحاث البحرية، وأن وزارة العلوم في البلاد تخطط لاستبدال سفينة الأبحاث الأوقيانوسية الوحيدة في البلاد Hespérides، والحصول على سفينة بديلة عنها".

وتعمل شركة Navantia حاليا على عقد لتزويد البحرية الإسبانية بسفينة دعم وإنقاذ من نوع BAM-IS، لتحل محل سفينة الإنقاذ القديمة Neptuno.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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