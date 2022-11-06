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الأحد، 06-11-2022 07:07 م

إسبانيا.. مصرع 4 أشخاص دهسا قرب مدريد

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الوكيل الاخباري- أفاد التلفزيون الإسباني بمصرع 4 أشخاص دهسا اليوم الأحد بهجوم "يبدو متعمدا"، أعقب نزاعا في حفل زفاف قرب العاصمة مدريد.

ووقع الحادث في توريخون دي أردوز على بعد 20 كيلومترا شرق العاصمة الإسبانية، وفقا لما ذكرته شبكة "أر تي في" نقلا عن الشرطة.

وأشار التلفزيون الإسباني إلى أن عدة أشخاص أصيبوا في عملية الدهس.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم في وقت ولاحق من اليوم توقيف سيارة بها خدوش، تقل ثلاثة ركاب، في جنوب مدريد.

ويتردد أن الركاب هما رجل وابنيه الاثنين، وكلاهما من القصر، وتم احتجازهم كمشتبه بهم، ومازال البحث متواصلا عن مشتبه به رابع.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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