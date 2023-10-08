الجيش الإسرائيلي يعلق على تراجع مخزون الذخائر بسبب الإمدادات لأوكرانيا

الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن تراجع مخزون الذخائر في إسرائيل يعود لقيامها بتزويد قوات كييف بها.



وقال أدرعي: "لدينا مخزون دفاعي كاف لحماية الأشخاص واستهداف أوكار حماس".

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وتابع: "قواتنا استهدفت أكثر من 550 موقعا لعناصر "حماس" في غزة".



وأشار إلى أنه ليس هناك أرقام واضحة بشأن المحتجزين لدى حركة "حماس" ولدى إسرائيل سياسة متبعة في مثل هذا الموضوع.



وأضاف: "نتابع قضية المحتجزين على أعلى المستويات ولكن الجهود الحالية ترتكز على تطهير المنطقة الجنوبية والهجمات الجوية على أهداف "حماس" في غزة".

روسيا اليوم