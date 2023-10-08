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الأحد، 08-10-2023 08:25 م

للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.. نتنياهو يهاتف بايدن للدعم في مواجهة "طوفان الأقصى"

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الوكيل الاخباري- أجرى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مكالمته الهاتفية الثانية، خلال أقل من 24 ساعة، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ليحصل على دعم واشنطن غير المشروط لمواجهة "طوفان الأقصى".

وقال مكتب نتنياهو إنه "أجرى محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس بايدن وحصل من خلالها على دعم واشنطن غير المشروط لدولة إسرائيل".

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وذكر بيان مكتب نتنياهو أنها المحادثة الثانية بين الزعيمين خلال أقل من 24 ساعة وسط تصاعد التوتر مع قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، عينّ رئيس الحكومة نتنياهو، الجنرال المتقاعد جال هيرش، مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين في عملية "طوفان الأقصى".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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