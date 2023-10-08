إسرائيل ترسل طائرة عسكرية إلى مصر

الوكيل الاخباري- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب سترسل طائرة عسكرية إلى مصر اليوم من أجل إعادة الإسرائيليين إلى ديارهم.

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وقال المتحدث باسم الوزارة إن وزارة الخارجية الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي والسفارة الإسرائيلية في القاهرة إنه يتم العمل على إعادة الإسرائيليين إلى الوطن. وستقل طائرة عسكرية الناجين والجثث إلى إسرائيل.



وكان قد قُتل سائحان إسرائيليان يوم الأحد عندما أطلق مسلح النار على وفد سياحي في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مرشدهم السياحي المصري قتل أيضا، وأصيب إسرائيلي ثالث بجروح متوسطة.



وأظهرت لقطات بعد الهجمات ضحيتين ممددتين على الأرض بموقع عمود "السواري" في الإسكندرية، أحدهما ينزف من رأسه.



وكان رجل آخر مصابا يرقد على الدرج في مكان قريب بينما انتشر ضباط مصريون يرتدون ملابس بيضاء يتحدثون مع بعضهم البعض. ولم يكن أحد يتلقى الرعاية الطبية.

روسيا اليوم