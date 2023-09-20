أردوغان: عازمون على تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية مع مصر

الوكيل الاخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، عزم بلاده على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع مصر.



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وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، قال رجب طيب أردوغان: "عازمون على تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية".



كما شدد أردوغان على أنه "يتعين على دول العالم تقديم الدعم للدول الإفريقية حتى تتمكن من مواجهة أزماتها"، مضيفا:" ندعو الجميع إلى التضامن لإيجاد حلول للأزمات العالمية".



وبخصوص شرق المتوسط، أوضح الرئيس التركي قائلا: "لا نطمع في حقوق أحد ولا نسمح لأي كان بتجاهل حقوقنا".



كما أكد أردوغان أنه لا يمكن للسلام الدائم أن يتحقق في الشرق الأوسط إلا من خلال التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن بلاده تدعم حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته في حدود عام 1967.