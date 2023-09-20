الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

فوتشيتش: صربيا لا تعتزم فرض عقوبات على روسيا

إطلاق برنامج التمكين السياسي لليافعين في جرش

التنمية : تقديم مساعدات نقدية وعينية لـ 9933 أسرة خلال الشهر الماضي

الكشف عن حقيقة الأطباق الطائرة في أمريكا

ولي العهد: جهود عظيمة يقودها جلالة الملك لتعزيز مكانة الأردن على الخارطة العالمية

لمرضى خشونة الركبة- 5 خطوات تساعدك على صعود السلم بسهولة

في مشهد طريف.. قرد يثير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية- فيديو

الملك: إستحالة الاتفاق على حل سياسي للصراع في ظل استمرار الضبابية بمستقبل الفلسطينيين

الملك: الأردن ملتزم بالحفاظ على هوية المدينة المقدسة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الأربعاء، 20-09-2023 12:05 ص

أردوغان: عازمون على تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية مع مصر

6509ff03423604421158c40f


الوكيل الاخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، عزم بلاده على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع مصر.

اضافة اعلان

 

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، قال رجب طيب أردوغان: "عازمون على تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية".

كما شدد أردوغان على أنه "يتعين على دول العالم تقديم الدعم للدول الإفريقية حتى تتمكن من مواجهة أزماتها"، مضيفا:" ندعو الجميع إلى التضامن لإيجاد حلول للأزمات العالمية".

وبخصوص شرق المتوسط، أوضح الرئيس التركي قائلا: "لا نطمع في حقوق أحد ولا نسمح لأي كان بتجاهل حقوقنا".

كما أكد أردوغان أنه لا يمكن للسلام الدائم أن يتحقق في الشرق الأوسط إلا من خلال التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن بلاده تدعم حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته في حدود عام 1967.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
650a04b34c59b7250834846e

فوتشيتش: صربيا لا تعتزم فرض عقوبات على روسيا

6509d91e4c59b714921215c3

تقرير يرصد زيادة ملحوظة في رواتب الموظفين في السعودية

6509e70242360441ac551e96

محادثات إيطالية جزائرية بنيويورك للعمل معا بشأن الهجرة

6509bcae4c59b72508348444

الدفاع الأذرية تعلن تدمير محطة رادار تابعة لأرمينيا في إقليم قره باغ

6509c4344c59b719de7a337a

وزير الدفاع الروسي ورئيس هيئة الأركان الإيراني يناقشان الوضع في قره باغ

6509c4c44236043a70003688

بايدن: لا نريد للمنافسة مع الصين أن تتحول إلى نزاع

أخبار متعلقة
السياحة-في-مصر

مصر.. الحكومة توضح فئة الأجانب الخاضعين لرسوم بقيمة 1000 دولار

ت

الإعصار "دانيال" هل يهدد بغرق الإسكندرية ومطروح؟.. إليك التفاصيل

64fd79504236042288175286

أردوغان يلتقي بن سلمان في نيودلهي

666

بالمكان والزمان.. بيان رسمي عن تأثر مصر بالعاصفة "دانيال"

64fc14a64236044d3c3059ae

قادة دول يتعاطفون مع ضحايا الزلزال المدمر في المغرب

64f7588c4c59b705016b4e6d

كارثة كادت ان تحدث.. تسمم 98 شخصا عقب تناولهم وجبات فاسدة في هذا البلد