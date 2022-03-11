الجمعة 11-03-2022
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الجمعة، 11-03-2022 10:22 ص

تركيا تعلن إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن

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الوكيل الإخباري - أفاد بيان صدر عن المديرية العامة للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، اليوم الجمعة، بإغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن بسبب عطل في سفينة.

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وجاء في البيان "بسبب جنوح السفينة (الكابتن شيريجن) في الصباح الباكر أغلقت إدارة ميناء كاناكالي الملاحة البحرية الثنائية عبر مضيق كاناكالي (مضيق الدردنيل)".


ووفقا للبيان فإن السفينة ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 142 مترا وحمولتها الإجمالية 5334 طنا، والسفينة كانت متجهة من رومانيا إلى إيطاليا، وقد انحرفت أمام مدينة كيليتباهير لسبب غير معروف.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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