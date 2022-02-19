سفينة حربية صينية تطلق شعاع ليزر على طائرة أسترالية

الوكيل الإخباري-قالت وزارة الدفاع الأسترالية إن سفينة تابعة للبحرية الصينية أطلقت شعاع ليزر على إحدى طائرات الاستطلاع الأسترالية، مما عرض حياة طاقم الطائرة للخطر.

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ونقلت "أسوشيتد برس" عن الدفاع الأسترالية، قولها بأن الحادث وقع يوم الخميس الماضي، عندما رصدت طائرة من طراز P-8A Poseidon شعاع ليزر تم توجيهه إليها أثناء تحليقها فوق المداخل الشمالية لأستراليا.



يشار إلى أن مثل هذه الأحداث شائعة حيث تتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الصين باستعراض قوتها العسكرية، وهو ما دفع الأمريكيين إلى اتخاذ خطوات لتحدي نفوذ بكين المتزايد في غرب المحيط الهادئ وأماكن أخرى.



وقالت الدفاع الأسترالية في بيان لها، اليوم السبت، إن الليزر جاء من سفينة تابعة للبحرية الصينية كانت ترافق سفينة صينية أخرى عبرت مضيق توريس، فيما توجد السفينتان الآن في بحر المرجان شرقي أستراليا.



ووصفت الوزارة هذا الحادث بأنه "خطير"، معربة عن إدانتها الشديدة "للسلوك العسكري غير المهني وغير الآمن، حيث كان من الممكن أن تعرض هذه الإجراءات سلامة وأرواح أفراد قوة الدفاع الأسترالية للخطر".



يشار إلى أن الليزر يمثل خطرا كبيرا عند توجيهه إلى الطائرات حيث يمكن أن يصيب الطيارين بالعمى المؤقت، مما قد يمثل مخاطر على السلامة خاصة أثناء إقلاع وهبوط الطائرة .



يذكر أنه في عام 2019، أفاد طيارو مروحيات تابعة للبحرية الأسترالية بأنهم أصيبوا بأشعة الليزر أثناء ممارسة التمارين في بحر الصين الجنوبي، مما أجبرهم على الهبوط كإجراء احترازي.



وفي عام 2018، أصدرت الولايات المتحدة شكوى رسمية للحكومة الصينية بشأن استخدام ليزر عالي الجودة بالقرب من القاعدة العسكرية في جيبوتي كان موجها للطائرات وأسفر عن إصابة طيارين أمريكيين بجروح طفيفة.



وكانت التوترات قد تصاعدت بشكل ملحوظ في بحر الصين الجنوبي، الذي تحاول الصين فرض هيمنتها عليه بالكامل تقريبا، فيما تصر الولايات المتحدة وحلفاؤها على حرية الملاحة والتحليق في المياه الدولية.

سبوتنيك

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