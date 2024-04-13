ميقاتي يكشف عن اتصالات دولية للعمل على ترحيل النازحين السورين من لبنان

الوكيل الاخباري- أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وجود اتصالات دولية حول النازحين وأنه "لا يمكن لأي لبناني الربح على أنقاض اللبناني الآخر".

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وقال ميقاتي أن الحل الأساسي لملف النازحين يتمثل في "اعتبار معظم المناطق في سوريا آمنة لترحيل السوريين الذين أتوا إلى لبنان تحت عنوان اللاجئين".



وأضاف: "لسنا هواة سلطة ولا نريد الاستئثار أو أخذ مكان أحد وسنتابع عملنا الحكومي ونحاول الحفاظ على أركان الدولة".



وتابع: "جريمة قتل باسكال سليمان مدانة ولا يمكن لأي لبناني أن يربح على أنقاض اللبناني الآخر والعبرة من 13 نيسان أن يعود الجميع إلى الدولة".



وشدد على أن الحل يكون في الدولة القوية والقادرة وهذا المطلوب في الوقت الحاضر، وبداية هذا الحل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وبدء عملية الإصلاح.