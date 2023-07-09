إصابة 26 شرطياً في صدامات خلال مهرجان موسيقي غربي ألمانيا

الوكيل الإخباري - أصيب 26 شرطياً في مدينة غيسن غربي ألمانيا، خلال صدامات مع مشاركين في مهرجان موسيقي مثير للجدل، وفق ما أعلنت الشرطة الليلة الماضية.

اضافة اعلان



وقالت الشرطة، عبر تويتر، أن 26 من عناصرها "أصيبوا بجروح نتيجة رشق الحجارة والزجاجات في عدة أماكن بالمدينة، وأنهم ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه"، مشيرة إلى أنها أوقفت نحو مئة شخص، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).



ويظهر العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية عناصر الأمن وهم يتصدون لمجموعات من المتظاهرين في شوارع المدينة، التي يناهز عدد سكانها 80 ألف نسمة.



وتم حشد قرابة ألف شرطي، منذ يوم الجمعة الماضي، في غيسن، شمال فرانكفورت، لتأمين المهرجان الموسيقي، الذي سبق أن شهد صدامات، العام الماضي.



وكانت البلدية تريد حظره، لكن القضاء الإداري أصدر قراراً يسمح بتنظيمه.



ويتوقع أن يشارك ما بين 2000 - 3000 شخص في المهرجان المستمر حتى اليوم الأحد.



بترا