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الثلاثاء، 26-10-2021 10:05 ص

إصابة 5 مدنيين بهجوم إرهابي شمال الهند

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الوكيل الاخباري- أصيب 5 مدنيين بجروح مختلفة جراء هجوم إرهابي في منطقة جامو وكشمير بشمال الهند.

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وكتبت صحيفة "Hindustan Times"، اليوم الثلاثاء، أن المدنيين تضرروا بسبب انفجار قنبلة أثناء هجوم المتطرفين في إقليم بانديبور، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول الحادث.

وأسفر الهجوم الإرهابي الذي وقع في نفس المنطقة في 5 أكتوبر الماضي، عن مقتل 11 مدنيا، بينهم معلمان وصاحب صيدلية وسائق سيارة تاكسي وباعة جائلون. وبعد الحادث غادر الكثير من سكان الولايات الهندية الأخرى منطقة جامو وكشمير.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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