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الثلاثاء، 21-06-2022 06:21 ص

إضراب ضخم لعمال السكك الحديدية البريطانية

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الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة RMT للسكك الحديدية والنقل البحري البريطانية الإضراب عن العمل من الـ21 وحتى الـ23 من يونيو في أضخم إضراب لعمال السكك الحديدية منذ عام 1989.

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وقالت نقابة السكك الحديدية والنقل البحري على موقعها الرسمي: "في مواجهة مثل هذا البرنامج العدواني لخفض الوظائف والشروط والأجور والمعاشات التقاعدية، ليس أمامنا خيار سوى حماية أعضاء نقابتنا".


وأجرى أعضاء النقابة في وقت سابق، مفاوضات مع أصحاب العمل، وحاولوا فيها التأثير على سياسة الشركات التي تخطط لتسريح عدد معين من العمال، وكذلك خفض الأجور في مواجهة ارتفاع التضخم، لكنها لم تؤد إلى نتيجة إيجابية، لتقرر النقابة بعد ذلك إعلان الإضراب.


وتتوقع مصادر مطلعة، أن الاضطرابات في عمل السكة الحديد بسبب الإضرابات ستستمر لـ6 أيام، الأمر الذي سيؤثر على ملايين الأشخاص.


وأشارت إلى أنه "من المحتمل أيضا حدوث صعوبات في حركة المرور بسبب ضيق الوقت لاستعادة حركة السكك الحديدية بعد الإضراب".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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