إعصار عنيف يضرب ولاية أمريكية

الوكيل الاخباري - ضرب إعصار عنيف، مساء أمس الجمعة، مدينة ليتل روك المدينة الكبرى بولاية أركنساس جنوبي الولايات المتحدة ما تسبب في إصابات عدة وأضرار كبيرة حسب السلطات التي لم تشر حتى الآن إلى سقوط قتلى.

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وقالت حاكمة الولاية ساره هاكابي ساندرز على تويتر "حدثت أضرار جسيمة في وسط أركنساس"، معلنة حالة الطوارئ في ولايتها وحاشدة الحرس الوطني.



وكتب رئيس بلدية المدينة فرانك سكوت على تويتر "نعلم أن 24 شخصا نقلوا إلى المستشفى في ليتل روك ولا علم لنا بأي وفيات في هذه المرحلة".



وتسبب الإعصار بانقلاب سيارات واقتلاع أشجار ضخمة وتحطم أعمدة وتدمير بيوت.

بترا