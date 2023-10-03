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الثلاثاء، 03-10-2023 06:26 ص

إعصار "كوينو" يقترب من سواحل اليابان

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الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية عن اقتراب إعصار "كوينو" من جزر أوكيناوا في جنوب البلاد.

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ويرصد الإعصار حاليا في المحيط الهادئ، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي. ومن المتوقع أن يكون بالقرب من جزر أوكيناوا اليابانية حتى 5 أكتوبر الجاري، ثم سيتجه نحو الصين.


ويشار إلى أن سرعة الرياح في وسط الإعصار تصل إلى حوالي 45 مترا في الثانية مع حالات ارتفاع حاد إلى 65 مترا في الثانية.


وحسب بيانات السلطات اليابانية، فإن إعصار "كوينو" قد يتسبب بانزلاقات أرضية وزيادة ارتفاع الموجات في البحر.


ونظرا لذلك، دعت السلطات سكان المناطق الساحلية لإبداء الحذر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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