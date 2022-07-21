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الخميس، 21-07-2022 04:51 م

إلغاء ترخيص 5 شركات عمرة في السعودية

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الوكيل الإخباري - ألغت وزارة الحج والعمرة في السعودية تراخيص 5 شركات للعمرة؛ لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين، وإخلالها بأحكام تنظيم الخدمات المقدمة لهم، مشددة على عدم سماحها بأي تهاون أو تقصير.

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة، وذلك انطلاقاً من جهودها في متابعة جميع الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزائرين للتأكد من جودتها.

وأوضحت أنها تستقبل جميع الملحوظات والشكاوى، وتتعامل معها بشكل فوري للتأكد من إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، وضمان خدمتهم وفق أعلى معايير الجودة لتأدية نسكهم بطمأنينة ويسر، مشددة على أنها لن تسمح بالتهاون أو التقصير في ذلك.

كانت وزارة الحج والعمرة قد بدأت، الخميس الماضي، في استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من جميع دول العالم لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي، وستتوافد أولى طلائع المعتمرين القادمين من الداخل والخارج نهاية الأسبوع المقبل.

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الشرق الأوسط 

 




 

 


 

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