إندونيسيا تعلن العثور على مسجل الصوت للطائرة المتحطمة في كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري - قالت وزارة النقل الإندونيسية، إنها عثرت على مسجل صوت في قمرة القيادة لطائرة "سريويجايا إير" تحطمت في بحر جاوة بعد وقت قصير من إقلاعها في 9 كانون الثاني / يناير، ما أسفر عن مقتل 62 شخصا.

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وأعلن وزير النقل الإندونيسي أن مسجل صوت قمرة القيادة للطائرة تم العثور عليه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.



بدوره، قال رئيس لجنة سلامة النقل الوطنية الإندونيسية، إن تحليل مسجل صوت قمرة القيادة من طائرة "سريويجايا" سيستغرق من 3 أيام إلى أسبوع.



من جهة أخرى، لفت مسؤول البحرية الإندونيسي، إلى أنه تم العثور على مسجل الصوت تحت متر واحد من الطين.

روسيا اليوم



