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الإثنين، 22-05-2023 08:59 ص

إيران: إزالة الدولرة هي محور اجتماع اتحاد المقايضة الآسيوي

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الوكيل الإخباري- أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، أهداف الاجتماع الـ51 لاتحاد المقايضة الآسيوي، مبينا أن الموضوعات الرئيسية للاجتماع تعزيز معاملات المقايضة والاتفاقيات النقدية.

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وقال فرزين إن هذا الاجتماع سيعقد في الفترة من 23 إلى 25 مايو في البنك المركزي وتم توجيه الدعوة لمحافظي البنوك المركزية من 9 دول أعضاء في هذا الاتحاد، مبينا "أننا سندعو أعضاء آخرين بصفة مراقبين".


وأضاف: "مع التغييرات التي ستدخل على النظام التأسيسي لاتحاد المقايضة الآسيوي، ونأمل في عقد اجتماع دولي جيد"، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو تعزيز عمليات المقايضة بين الدول الأعضاء وأن تتعامل الدول الأعضاء بعملاتها الوطنية . كما سنتابع قضية الاتحاد النقدي الثنائي ومتعدد الأطراف".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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