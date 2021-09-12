الأحد 12-09-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة : لا زيادة على رواتب الموظفين

شاهد - أسير فلسطيني يسكب الماء المغلي على جندي داخل سجون الاحتلال

منح الصناعة الوطنيّة الأردنيّة أفضليّة بالسعر بنسبة 15%

السفارة اليمنية في عمان تدعو لاتخاذ موقف حازم إزاء جرائم ميليشيا الحوثي

جلسة حوارية حول الخطة الاستراتيجية التنموية لسلطة العقبة الخاصة

وقفية التعليم تعقد اجتماعها الدوري

وزير الصحة: الإصابات بكورونا في المدارس تحت السيطرة

18 وفاة و 1601 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وزارة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا 5.6% خلال أسبوع

هيئة الأسرى تحذر من الساعات القادمة

الأحد، 12-09-2021 03:27 م

إيران تسمح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى كاميرات المراقبة في مواقعها النووية

613dc65b4c59b725015648c3


الوكيل الإخباري - أعلنت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توصلهما إلى اتفاق على إعادة منح المفتشين الدوليين الوصول إلى كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية.

وينص بيان مشترك صدر اليوم الأحد عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في أعقاب محادثات بينهما في طهران، على أن الطرفين اتفقا على السماح لمفتشي الوكالة بصيانة معدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بهم.

اضافة اعلان


ويقضي الاتفاق المبرم بالاحتفاظ ببطاقات الذاكرة هذه في إيران، تحت ختم مشترك للجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية، وتم الاتفاق بين الطرفين على كيفية وتوقيت ذلك.


وأشار البيان إلى أن الطرفين خلال المحادثات جددا التأكيد على "روح التعاون والثقة المتبادلة وأهمية استمرارها وضرورة معالجة القضايا العالقة في أجواء بناءة وبطريقة تقنية حصرا"، واتفقا على مواصلة اللقاءات المتبادلة على المستويات ذات الصلة، بما في ذلك إجراء جولة جديدة من المحادثات بين غروسي وإسلامي على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقيام غروسي بزيارة جديدة إلى طهران لرفع مشاورات رفيعة المستوى بهدف تعزيز التعاون ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
بوت

الرئيس الروسي يكشف عن إصابة تعرض لها

سعودية

السعودية تعلق على الوثائق الجديدة عن أحداث 11 سبتمبر

شائعة-وفاة-جورج-قرداحي-1200x900-1

وصول جورج قرداحي الى لبنان بعد تعيينه بمنصب وزير الإعلام - صور

يابان

وفاة في تصادم سفينتين في اليابان

5

حزبان تونسيان يرفضان الحكم الفردي وعودة الاستبداد

4

تونس.. توقيف 6 أشخاص بينهم صحفيون بسوسة

أخبار متعلقة
92021417341143513636

لجنة وزارية في الجامعة العربية تناقش ملف الأزمة مع إيران

1-1462505

ضغط أميركي ألماني على إيران للعودة إلى المحادثات النووية

1-1462263

أميركا تبحث بموسكو وباريس استئناف محادثات إيران النووية

61379b184c59b7417c371d61

الطاقة الذرية: إيران تمتلك حوالي 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

ت

تركيا تتخذ خطوة جديدة بشأن حدودها مع إيران

6134e3e442360465ed578ad8

أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي الوضع في أفغانستان